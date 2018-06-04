Почти 16 тонн сомнительной рыбной продукции выявлено во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе проведения внеплановой проверки крупного рыбоперерабатывающего предприятия в пригороде приморской столицы выявлено хранение почти 16 тонн рыбной продукции неподтверждённого качества. Часть товара была c истёкшим сроком годности. Продукцию, не пущенную в переработку, изъяли из оборота.

Как уточнили в ведомстве, в рефрижераторах предприятия хранилось 16 тонн корюшки, палтуса, наваги, икры лососевых пород рыб, камбалы, сельди, икры трески, минтая, кеты без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, 652 килограмма рыбы хранилось просроченной, а на 45 килограммах отсутствовала маркировка с указанием производителя, а также даты выработки и сроков хранения.

Вся рыбная продукция изъята и помещена на временное хранение. Возбуждено административное производство. Отметим, на большую часть товара (15 337 килограммов) владелец сумел предоставить требуемые документы и потвердеть ее качество.

Екатерина Лапкина