За несколько дней сотни приморцев стали жертвами мошенников. На телефоны пострадавших приходили смс-сообщения примерно одинакового содержания, сообщает корреспондент "DEITA.RU".

Суть – перейти по ссылке для просмотра фотографий или видеоролика.

В основном сообщения приходили ранним утром или в первой половине дня от знакомых или родственников. Текст сообщения: «Петров (к, примеру), посмотри фото, надо разобраться bit.ly/2FnQaBX».

После того, как нажимали на ссылку, телефон начинал перезагружаться, потом появлялся рабочий стол, но ни в одно приложение на телефоне зайти было невозможно. За несколько минут, пока телефон перезагружался, баланс на телефоне становился максимально отрицательным, кроме этого, "уходили" деньги с банковских карт, «привязанных» к номеру. Также во время перезагрузки телефона происходит рассылка смс-сообщений всем контактам, записанным в телефоне абонента.





В одном из салонов оператора сотовой связи в приватной беседе с менеджером удалось узнать, что в последнюю неделю с рассказами о подобной схеме уже обращались абоненты. Причем, таким образом лишились денежных средств не только люди старшего поколения, но и молодёжь.

«В данной ситуации мы бессильны, - признался менеджер. – Если абонент сам в своём телефоне нажал на ссылку, то с этого момента наступает только его ответственность за совершённые действия. Люди пострадали от незнания и собственного любопытства».

Жители городов Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Дальнегорске и Кавалерово стали жертвами мошенников.

Отметим, что ссылка приходит именно в смс-сообщение, а не через популярный мессенджер «Whats app».

Так же специалисты отметили, что «страдают» только телефоны с операционной системе Android, а вот те, у кого IOS– не подвержены заражению.

Зоя Власова