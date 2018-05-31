Приморский производитель прокомментировал наличие проволоки в одной из упаковок своей продукции, сообщает DEITA.RU.

Напомним, 23 мая появилась информация о том, что местная жительница, купив любимое лакомство, обнаружила в нем кусок проволоки.

Как рассказал главный технолог компании производителя — ООО «Гранд Марин», по факту публикации в DEITA.RU с персоналом была проведено обучение по «Предупреждению попадания посторонних предметов в продукцию, выработанную предприятиями рыбной и рыб перерабатывающей промышленности» и внеплановое обучение по правилам личной гигиены.

Также он отметил, что на производстве разработана и используется система управления пищевой безопасностью ХАССП зарегистрирован в Реестре № НАССР RU.013.С.0136 от 23 ноября 2017г. В производстве солянки из морской капусты с кальмаром задействована промывочная машина «KRONEN 3200» принцип работы которой основан на предотвращение попадания посторонних включений, песка в готовый продукт.

«При расфасовке солянки из морской капусты с кальмаром применяется высокотехнологичный дозатор Паст Пак Р10. Дозирующий агрегат сконструирован таким образом, что посторонний предмет не может пройти через поршень дозатора. После укупорки готовая продукция подвергается проверки метало детектором модель: METAL DETECTOR MD-3003B1», — добавил главный технолог.

Екатерина Лапкина