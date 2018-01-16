Называя Владивосток «Владиком», приезжие стремятся получить право на принадлежность к городу и единение с его жителями – такое мнение выразила известный в Приморье психолог и психотерапевт Эльвира Полянская, сообщает DEITA.RU.

«Уменьшительно-ласкательное название Владивостока может применяться людьми с периферии, когда они стремятся стереть границы и чувствовать себя уверенней в городе», - считает эксперт.

Напомним, в социальных сетях разгорелся ожесточенный спор о том, как уместнее называть столицу Приморья – только полным именем «Владивосток» или все же допустимо уменьшительно-ласкательное «Владик». Свое мнение высказывали приморские журналисты, специалисты по PR, юристы, депутаты и чиновники, общественники. Дискутируя на данную тему, часть пользователей отметила: уменьшительно-ласкательное наименование Владивостока выдает в произносящем это слово человека приезжего.

Наталья Алексеева