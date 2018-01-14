Краснокнижный черный гриф поселился в Центре реабилитации тигров и других редких животных, об этом DEITA.RU сообщили в центре «Тигр».

Сюда птицу доставили сотрудники охотнадзора Приморского края, с самого юга Хасанского района. Оказалось, что гриф пикировал в пограничное заграждение и запутался в колючей проволоке.





Гриф получил имя Туманган в честь одной из самых южных рек Приморского края, на границе России, Китая и КНДР.

«Грифы удивительные птицы с невероятным полетом, размером, зрением и очаровательным характером! Но на земле их подстерегает много опасностей, в первую очередь, люди и бродячие собаки. Грифы признаны одной из самых уязвимых птиц мира», – отмечают специалисты.

Екатерина Лапкина

Фото: МРОО "Центр "Тигр"