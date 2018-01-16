Экс-глава Владивостока, ныне находящийся в СИЗО в Москве, высказался о работе нового главы Приморского края, сообщает DEITA.RU.

"100 дней - знаковая цифра и такой своеобразный политический «штамп» - количество дней достаточных, чтобы войти в курс дел, освоиться на новой должности, определить основные проблемы, ключевые цели и задачи. Я, как патриот и житель Приморья, искренне радуюсь успешному разрешению некоторых важных для города и края вопросов (земли Министерства обороны, онкодиспансер, проект ВКАД пр.)".

Экс-мэр в позитивном ключе оценил работу Андрея Тарасенко.

"Андрей Владимирович Тарасенко решительно взялся за дело - это важно. Думаю, край обрёл не просто грамотного и ответственного специалиста, способного стратегически мыслить и видеть перспективные направления, но и авторитетного лидера, консолидирующую роль которого для региона трудно переоценить. Всегда говорил и говорю, что дорогу осилит идущий… Я верю Тарасенко, как и верю в то, что он будет развивать имеющийся в крае потенциал и добиваться только лучшего. Желаю ему успехов в этой нелегкой, но интересной и созидательной работе", - сообщил Пушкарев на своих страницах в соцсетях.

Михаил Грач