В поисках самого дефицитного продукта жители Владивостока вынуждены были ехать в другие районы города, но и там их ждало разочарование, сообщает « Deita.ru».

В первые новогодние дни, традиционно, жители спешат в продовольственные магазины. Но, если накануне праздника основную часть покупок составляли ингредиенты для новогоднего стола - продукты для салатов, сыры, колбасы и другая «нарезка», а также все для «горячих» блюд, горячительные напитки и фрукты, то в первые дни января основным продуктом становятся хлебобулочные изделия. Праздничных запасов еще хватает, а вот закупленный накануне хлеб съеден.

В среду, 3 января, неприятным сюрпризом для многих жителей приморской столицы стали пустые хлебные полки. Причем уже практически к обеду хлеб закончился не только в маленьких магазинчиках и ларьках, но и в супермаркетах.

«У нас на бухте Тихой, на улице Сахалинской, в районе остановки «Энерготехникум» несколько продовольственных магазинов, но хлеба там уже не было к обеду, - рассказал в беседе с «Deita.ru» житель Первомайского района Владивостока Владимир Иванович, - решил поехать на Луговую, но и там ждало разочарование: хлеба не было. Дальше уже не пошел искать, так как лишние поездки для нас, пенсионеров, накладны. Булка хлеба тогда получится под сто рублей, если к ее стоимости еще и проезд добавить. Посижу сегодня без хлеба, завтра с утра в магазин пойду».



Причем такая картина наблюдалась сегодня во многих районах города. Без хлеба остались и жители Ленинского, и частично Первореченского районов. Пустые полки привели жителей в замешательство и огорчили сегодня многих.

Напомним, ранее « Deita.ru» сообщало, что из российских магазинов постепенно исчезнет это.

Инна Эстрина