В этом году ожидается поступление 40 плацкартных вагонов на поезд Владивосток - Москва, сообщили DEITA.RU в ДВЖД.

Еще 36 вагонов будут капитально отремонтированы. Таким образом, в поездах формирования Дальневосточной железной дороги за два года обновится каждый шестой пассажирский вагон.

Напомним, новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системой пожаротушения, а также снабжены электрическими розетками на 220 вольт и USB-портами.

Новые вагоны, как и предыдущая партия, войдут в составы поездов №99/100 сообщением Владивосток–Москва.

Михаил Грач