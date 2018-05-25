Открытое первенство Сахалинской области по тхэквондо ВТФ «собрало» более ста участников, сообщает DEITA.RU.

Корейское боевое искусство, характерной особенность которого является активное использование ног в бою (дословный перевод слова тхэквондо – «путь ноги и руки», путь к совершенству), популярно на острове и соревнования всегда собирают много участников и зрителей. Областной турнир, который проходил в школе по греко-римской борьбе, оказался весьма представительным — здесь соревновались спортсмены из Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска и Корсакова.





Юные спортсмены испытывали особое волнение, выходя в ринг, ведь главным почетным гостем соревнований стал олимпийский судья Андрей Хегай. Причем в Южно-Сахалинске ему пришлось быть главным рефери сразу на нескольких турнирах: этап спартакиады молодёжи России, дальневосточный чемпионат и областное первенство.

«Поединки были очень интересными. Конечно, уровень спортсменов очень сильно отличается, хотя, казалось бы, спортсмены занимаются у одного тренера - рассказал Андрей Хегай. - Главная особенность, и это особенно порадовало, что здесь я увидел очень дружную, сильную команду тренерского состава», — отметил Андрей Хегай.





Бои были «жаркими»: спортсмены хотели продемонстрировать все свое умение и победить, и зрители дружно поддерживали аплодисментами участников областного турнира.

В весовой категории до 26 килограммов, за золото боролись Андрей Беленков и Максим Ли. Максиму удалось выиграть со счётом 23:12.

«Он не проявлял инициативы, и я решил взять ее на себя, - сказал чемпион турнира. - Я «фехтовал», делал степ назад и «толио чаги» добавлял в голову и в жилет, - поделился спортсмен своим секретом, который помог завоевать золотую медаль.





Алина Цой из Южно-Сахалинска в финале встретилась с Ириной Мишуткиной из Холмска. По началу поединка девушки шли ровно, но Алине все-таки удалось проявить характер и волю к победе – в третьем раунде спортсменка из Южно-Сахалинска показала свое преимущество. Бой закончился со счетом 34:18 в пользу Алины Цой.

«Когда я увидела, что проигрываю, стала больше ударов наносить, старалась больше попадать по голове и держать дистанцию, чтобы не «подпускать» близко соперницу, - рассказала Алина.

В итоге призерами открытого первенства Сахалинской области по тхэквондо ВТФ стали:

В весовой категории 33 кг

1 Сергей Григорьев

2 Александр Тарасенко

3 Олег Бадалян

В весовой категории 37 кг

1 Артем Артюхов

2 Владислав Ковецкий

3 Владислав Салимханов

В весовой категории 41 кг, юноши

1 Даниил Зарубо

2 Даниил Алеткин

3 Максим Козырев

В весовой категории 41 кг

1 И Хе Гын

2 Сергей Ерпилов

3 Максим Пырегов

В весовой категории 49 кг

1 Владимир Ященко

2 Айхан Гаджиев

3 Евгений Сапожников

В весовой категории 53 кг

1 Михаил Идиатулин

2 Алексей Казанцев

В весовой категории 57 кг

1 Илья Засадыч

2 Максим Куприянов

3 Артем Рымарь

В весовой категории 33 кг, девушки

1 Эмилия Ли

2 Екатерина Тимошенко

3 Полина Волкова

В весовой категории 41 кг

1 Ангелина Пашенкова

В весовой категории 44 кг

1 Зарина Исокова

2 Елизавета Смирнова

В весовой категории 55 кг

1 Татьяна Баранова

Скоро сахалинским спортсменам предстоит показать себя на первенстве России среди кадетов, которое состоится в июле, в Нальчике.

Инна Эстрина

Фото: Минспорта Сахалинской области