«Путь к совершенству»: на Сахалине назвали победителей области по тхэквондо
Открытое первенство Сахалинской области по тхэквондо ВТФ «собрало» более ста участников, сообщает DEITA.RU.
Корейское боевое искусство, характерной особенность которого является активное использование ног в бою (дословный перевод слова тхэквондо – «путь ноги и руки», путь к совершенству), популярно на острове и соревнования всегда собирают много участников и зрителей. Областной турнир, который проходил в школе по греко-римской борьбе, оказался весьма представительным — здесь соревновались спортсмены из Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска и Корсакова.
Юные спортсмены испытывали особое волнение, выходя в ринг, ведь главным почетным гостем соревнований стал олимпийский судья Андрей Хегай. Причем в Южно-Сахалинске ему пришлось быть главным рефери сразу на нескольких турнирах: этап спартакиады молодёжи России, дальневосточный чемпионат и областное первенство.
«Поединки были очень интересными. Конечно, уровень спортсменов очень сильно отличается, хотя, казалось бы, спортсмены занимаются у одного тренера - рассказал Андрей Хегай. - Главная особенность, и это особенно порадовало, что здесь я увидел очень дружную, сильную команду тренерского состава», — отметил Андрей Хегай.
Бои были «жаркими»: спортсмены хотели продемонстрировать все свое умение и победить, и зрители дружно поддерживали аплодисментами участников областного турнира.
В весовой категории до 26 килограммов, за золото боролись Андрей Беленков и Максим Ли. Максиму удалось выиграть со счётом 23:12.
«Он не проявлял инициативы, и я решил взять ее на себя, - сказал чемпион турнира. - Я «фехтовал», делал степ назад и «толио чаги» добавлял в голову и в жилет, - поделился спортсмен своим секретом, который помог завоевать золотую медаль.
Алина Цой из Южно-Сахалинска в финале встретилась с Ириной Мишуткиной из Холмска. По началу поединка девушки шли ровно, но Алине все-таки удалось проявить характер и волю к победе – в третьем раунде спортсменка из Южно-Сахалинска показала свое преимущество. Бой закончился со счетом 34:18 в пользу Алины Цой.
«Когда я увидела, что проигрываю, стала больше ударов наносить, старалась больше попадать по голове и держать дистанцию, чтобы не «подпускать» близко соперницу, - рассказала Алина.
В итоге призерами открытого первенства Сахалинской области по тхэквондо ВТФ стали:
В весовой категории 33 кг
1 Сергей Григорьев
2 Александр Тарасенко
3 Олег Бадалян
В весовой категории 37 кг
1 Артем Артюхов
2 Владислав Ковецкий
3 Владислав Салимханов
В весовой категории 41 кг, юноши
1 Даниил Зарубо
2 Даниил Алеткин
3 Максим Козырев
В весовой категории 41 кг
1 И Хе Гын
2 Сергей Ерпилов
3 Максим Пырегов
В весовой категории 49 кг
1 Владимир Ященко
2 Айхан Гаджиев
3 Евгений Сапожников
В весовой категории 53 кг
1 Михаил Идиатулин
2 Алексей Казанцев
В весовой категории 57 кг
1 Илья Засадыч
2 Максим Куприянов
3 Артем Рымарь
В весовой категории 33 кг, девушки
1 Эмилия Ли
2 Екатерина Тимошенко
3 Полина Волкова
В весовой категории 41 кг
1 Ангелина Пашенкова
В весовой категории 44 кг
1 Зарина Исокова
2 Елизавета Смирнова
В весовой категории 55 кг
1 Татьяна Баранова
Скоро сахалинским спортсменам предстоит показать себя на первенстве России среди кадетов, которое состоится в июле, в Нальчике.
Инна Эстрина
Фото: Минспорта Сахалинской области