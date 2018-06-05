В Приморье вынесен приговор бывшему сотруднику органов внутренних дел за оказание покровительства организатору занятия проституцией, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.

Как установил суд, преступление совершено сотрудником уголовного розыска межрайонного отдела МВД России "Спасский". С сентября 2016 года он на протяжении нескольких месяцев получал взятки от организатора фирмы по занятию проституцией, расположенной в городе Спасск-Дальний.



Суммы от 5 до 15 тысяч рублей передавались должностному лицу за общее покровительство незаконной деятельности взяткодателя. Так, например, он предупреждал о проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений, связанных с проституцией.

Помимо этого, злоупотребляя должностными полномочиями, фигурант решал проблемы, которые возникали у девушек с клиентами.

Суд назначил ему за содеянное 3 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Суд лишил его права занимать должности, которые связаны с осуществлением функции представителя власти в системе правоохранительных органов на срок 3 года. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

В отношении лица – организатора занятия проституцией, следственным органом возбуждено уголовное дело.

Ирина Петрова