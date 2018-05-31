Корреспондент DEITA.RU отправилась автостопом до Восточных Саян и рассказывает о своих приключениях.

Мы прибыли в Хабаровск в час ночи второго дня и утром сразу отправились смотреть, что интересного может предложить этот город.

В Хабаровске я далеко не в первый раз и, будь моя воля, я бы сразу поехала на поиски красивых туристических мест. Но мой товарищ здесь впервые, поэтому прогулка по основным туристическим точкам лишней не будет – решила я.





Итак, вы не были в Хабаровске, если:

– Не посетили центральную площадь Ленина, которую окружает архитектурный ансамбль из сооружений, возведенных в различное время, но сегодня отлично гармонирующих между собой. Вообще считаю, что если в каком-то городе России вы не видели Ленина, то поездка не засчитана. :)

­– Не посмотрели шоу поющих фонтанов на городских прудах. Мы не посмотрели, т.к. фонтаны еще не работали. Если вам не повезло, погуляйте по мостику у ресторана китайской кухни, сделайте почетный круг по парку, сфотографируйтесь с персонажами советских мультфильмов и уходите на Амурский бульвар.





– Не постояли на каждом светофоре Амурского бульвара. Предвкушая расслабленную прогулку по длинной пешеходной улочке, ты вдруг переносишься на Океанский проспект в будний день, только подозрительно плоский. Ты обруливаешь двигающихся по встречке людей, тебя объезжают лихие велосипедисты и подрезают школьники на скейтбордах, а возникающие через каждые три минуты красные сигналы светофора не замечаешь в упор, тормозя со свистом перед носом у пролетающего автомобиля. Однако весь бульвар усыпан цветочными клумбами и аккуратно вписывающимися в пейзаж киосками, постройками прошлого века и необычными модерновыми арт-объектами, а также десятками кафе, баров и развлекательных учреждений.





– Не помахали речному трамвайчику с Амурского Утеса. В конце Амурского бульвара красуется величественный Собор Успения Божией матери, от которого стартует набережная Амура. Недалеко от памятника Муравьеву-Амурскому располагается небольшая смотровая площадка, которая с виду не кажется чем-то примечательной. Но именно с утеса, на котором стоит башня, началась история города Хабаровска. Здесь разбил свой лагерь первый военный батальон, впервые прибывший в эти глухие места в 1858 году, а позже превратил это место в военное поселение, которое впоследствии стало современной столицей Дальнего Востока.

– Не прокатились на колесе обозрения в парке им. Муравьева-Амурского. (Муравьев-Амурский, кстати, тот самый деятель, который вновь вернул Амур России, а также основал Хабаровск и Владивосток. Поэтому так много упоминаний о нем можно встретить в обоих городах.) Колесо обозрения тут – не владивостокское, т.е. ближайшая сопка не перекрывает вид, а с четвертого этажа квартиры в спальном районе не открывается более хорошая панорама. В плоских городах такие аттракционы действительно имеют свою ценность.

Набережная преображается с каждым годом. Повсюду много экспозиций и чудесных лавочек-качелей, а посреди парка красуется стадион им. Ленина, в центре которого – огромный открытый бассейн с температурой воды 23-25°.

А теперь – три места для любителей забраться повыше и подальше:

1. Хехцир – небольшой горный хребет над Амуро-Уссурийской низменностью. У нас не хватило времени, чтобы доехать до него, но если будет возможность – не упустите ее. Самое посещаемое место Хехцира – сопка Змеиная, находится всего в 22 км от города, и до нее просто добраться как на своем транспорте, так и не общественном. На что похоже? На Ливадийский хребет в Приморье.





2. «Гранд-каньон» - небольшой карьер с, видимо, искусственно созданным озером, сложенный из горных пород ярко рыжего цвета, который при правильном ракурсе и свете создает ощущение, что вы где-то далеко от Хабаровска. Однако летом склоны покрыты зелеными деревьями – так что на Гранд-Каньон похоже не сильно.:) Находится на базе отдыха «Северный каньон», поворот на с. Воронеж-1.

3. Амурский мост. Берем пятитысячную купюру, приезжаем к стелле у въезда в город и видим справа заброшенную постройку. Забираемся туда, ждем, пока толпы молодежи и романтиков освободят вам площадку и любуемся видом на 5000 вживую. Обязательно дождитесь заката – открывается потрясающий вид на Амур в лучах заходящего солнца.

Так Хабаровск увидели туристы из Владивостока. Этих рекомендаций точно должно хватить на пару занимательных дней в столице. А мы отправились дальше – Еврейская автономная область, Амурская область и Забайкалье.

Мария Терещенко