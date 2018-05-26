Просмотр телевизора, денежная прибыль и досуг с детьми — вот любимые развлечения жителей России, сообщает DEITA.RU. Аналитическое агентство «Левада-Центр» опубликовало результаты исследования, в котором выясняло, какие у россиян радостные различения.

У молодежи 18–24 лет главное развлечение — прослушивание музыки и времяпрепровождение с любимым человеком. Также они радуются путешествиям, сексу и спорту. Практически каждый пятый миллениал получает удовольствие от компьютерных игр или учебы.

Россияне постарше (30–49 лет) радуются времени, проведенному с детьми, и «хорошим деньгам». Возростные граждане сосредоточены вокруг телепросмотра и работы в саду или огороде. Чаще остальных возрастных групп они отмечают радость от чтения книги или журнала, а также от прогулок по лесу.

Путь к мужским радостям лежит через желудок и телевизор. Каждый четвертый российский мужчина получает удовольствие от рыбалки и охоты, а каждый пятый – от выпивки в хорошей компании. Радости российской женщины сосредоточены вокруг телепросмотра, приготовления еды и детей.

Чем образованнее респондент, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора, и, напротив, больше — от времени, проведенного с семьей и детьми, путешествий, чтения и музыки. Животные — один из источников повседневных радостей для каждого пятого россиянина с начальным образованием.

Отметим, в опросе, проведенном 20–24 апреля, участвовали 1600 горожан и сельчан, проживающих в 136 населенных пунктах России.

Екатерина Лапкина