С началом лета приходит пора отпусков. Так и тянет поехать куда-нибудь погреться на пляже или же изведывать города пешком.DEITA.RU представляет 10 городов, куда можно бюджетно – и не очень – съездить в июне из Владивостока.

Примечание: указана приблизительная стоимость билетов на одного человека туда и обратно; указаны примерные цены на одну ночь в отеле 3* и 5* на одного человека.





1.Чаньчунь, Китай

Билеты: от 6900 рублей.

Проживание: 3* - от 1260 рублей; 5* - от 4200 рублей.

Что посмотреть: посетите парк Наньху – самый большой садово-парковый ансамбль. Полюбуйтесь на животный в зоопарке Чанчуня и посмотрите на императорский дворец Маньчжоу-го.

2. Сеул, Южная Корея

Билеты: от 13000 рублей.

Проживание: 3* - от 2000 рублей; 5* - от 6600 рублей.

Что посмотреть: полюбуйтесь на южнокорейские храмы и дворцовые комплексы, посетите знаменитые дворец Кёнбоккун и современный небоскреб «63». И пройдитесь по улице Инсадон, наводненной кафе и сувенирными лавками.

3. Гонконг

Билеты: от 18400 рублей.

Проживание: 3* - от 1550 рублей; 5* - от 6700 рублей.

Что посмотреть: почувствуйте себя, как в Америке, - посетите местную Аллею звезд. Посмотрите на город с самой высокой точки – Пика Виктории. И окунитесь в детство в гонконгском Диснейленде.





4. Пхукет, Таиланд

Билеты: от 31600 рублей.

Проживание: 3* - от 970 рублей; 5* - от 4100 рублей.

Что посмотреть: поезжайте на остров Пхи-Пхи, тот самый, на котором снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Насладитесь видом города со смотровой площадки на горе Ранг Хилл. И прокатитесь на зип-лайне над джунглями.

5. Куала-Лумпур, Малайзия

Билеты: от 30700 рублей.

Проживание: 3* - от 975 рублей; 5* - от 2180 рублей.

Что посмотреть: сфотографируйтесь на фоне башен-близнецов Петронас. Посетите пещерный храм Бату и посмотрите на пернатых в Парке птиц.





6. Брисбен, Австралия

Билеты: от 64900 рублей.

Проживание: 3* - от 3000 рублей; 5* - от 7050 рублей.

Что посмотреть: погуляйте по городским Ботаническим садам Брисбена. Полюбуйтесь на космические дали в планетарии Томаса Брисбена. Поклонники железных дорог могут посетить интерактивный музей Уоркшопс Рэил.

7. Тбилиси, Грузия

Билеты: от 52300 рублей.

Проживание: 3* - от 1260 рублей; 5* - от 10500 рублей.

Что посмотреть: прежде всего в Тбилиси стоит вкусно питаться: хинкали, хачапури, чурчхела. Можно посетить грузинские рынки. Сходите в знаменитые Серные бани и прогуляйтесь по старому Тбилиси.

8. Прага, Чехия

Билеты: от 60000 рублей.

Проживание: 3* - от 650 рублей; 5* - от 6000 рублей.

Что посмотреть: посетите крепость Пражский Град и Староместскую площадь. Пройдитесь по Карловому мосту и сделайте множество красивых фотографий. Оцените необычную архитектуру, найдя Танцующий дом.





9. Ванкувер, Канада

Билеты: от 62900 рублей.

Проживание: 3* - от 2500 рублей; 5* - от 21500 рублей.

Что посмотреть: посетите известнейший Стэнли парк. Загляните в необычный музей «Мир науки». Обязательно прогуляйтесь по самому длинному подвесному мосту в Канаде – мосту Капилано. Понежьтесь в лучах солнца на пляже Китсилано, здесь же можно поплавать в самом длинном канадском бассейне с морской водой.

10. Сантьяго, Чили

Билеты: от 158500 рублей.

Проживание: 3* - от 2800 рублей; 5* - от 6900 рублей.

Что посмотреть: посмотрите на дворец Ла-Монеда – визитную карточку Сантьяго. Пройдитесь по центру города – Пласа-де-Армас. Полюбуйтесь на кафедральный собор Catedral Metropolitana. И, конечно, побывайте на холме Святой Лусии, с которого и началась история города.

Влада Золотова