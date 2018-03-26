Президент России дал ряд поручений об оказании необходимой помощи в связи с трагедией в Кемерово, сообщает DEITA.RU.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с пожаром в торговом центре в Кемерово

По словам пресс-секретаря, президент поручил министру МЧС вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств.

"Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым", - сообщил Песков.

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Виктор Бруевич