Персональный компьютер получил школьник из села Прилуки Хорольского района, семья которого обратилась к Владимиру Путину, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Сережа Тимофеев, к которому в четверг, 28 декабря, приехал в гости заместитель главы региона Константин Межонов, живет с мамой в селе Прилуки Хорольского района. Недавно мальчик отметил свой 13-й день рождения, и желанным подарком для него был персональный компьютер. Приобрести его самостоятельно семья не может: у Сережи серьезное онкологическое заболевание – рак головного мозга, и все средства уходят на дорогостоящие лекарства. Поэтому мама Сергея решила написать о желании мальчика Президенту Владимиру Путину.

«Мы узнали о Сережиной болезни в 2016 году. Перенесли несколько операций, последняя из них была в Москве. После нее сынок чувствует себя намного лучше, сейчас понемногу восстанавливается – заново осваивает необходимые для жизни навыки», – рассказывает мама мальчика Анастасия Пинчукова.

По советам врачей семья переехала из города в сельскую местность – свежий воздух и природа хорошо сказываются на здоровье Сергея. Однако все друзья и знакомые остались на прежнем месте жительства мальчика.

«Сережа любознательный, много чем интересуется, читает, любит животных. Он общительный, у него много друзей, и сейчас, когда особенно нужна поддержка, ему очень не хватает общения с ними. По состоянию здоровья он не может ни с кем видеться и единственная возможность – общаться с товарищами в Интернете. Поэтому, когда сын узнал, что Президент услышал просьбу и его давнюю мечту исполнят, он плакал от счастья! Мы очень благодарны за этот новогодний подарок», – поделилась Анастасия Пинчукова.

Вручить компьютер мальчику приехал врио вице-губернатора Константин Межонов. Заместитель главы региона передал подарок Сереже Тимофееву и поздравил ребенка с наступающим Новым годом.

«Надеюсь, что исполнение твоего желания принесет много положительных эмоций, которые помогут тебе пойти на поправку. Думаю, в подготовке к школе твой новый помощник тебе очень пригодится», – отметил Константин Межонов.

Михаил Грач