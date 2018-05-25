Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает отмену саммита США и Северной Кореи «с сожалением», добавив, что северокорейский лидер Ким Чен Ын сделал все, что обещал сделать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CNN.

Путин прокомментировал ситуацию на совместной пресс-конференции в Санкт-Петербурге с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который находится в стране с первым официальным визитом.

Несколькими часами ранее, президент США Дональд Трамп объявил, что он отказывается от планов встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Этот шаг перечеркнул месяцы дипломатических улучшений, которые были объявлены Трампом вероятными предшественниками исторического мирного соглашения и денуклеаризации Северной Кореи.

«Ким Чен Ын со своей стороны сделал все, что обещал сделать, даже взорвал некоторые тоннели, и после этого мы слышим, что США отменяют встречу», - сказал Путин, имея в виду явное уничтожение Северной Кореей как минимум трех ядерных туннелей, смотровых зданий, литейного цеха и жилых помещений на ядерном полигоне Пангири в четверг.

Съемочная группа CNN на отдаленном горном месте на севере страны наблюдала взрывы в ядерных туннелях 2, 3 и 4.

Путин сказал, что Россия рассчитывала, что саммит станет «началом всеобщего процесса денуклеаризации».

Выступая в Санкт-Петербурге, Макрон сказал, что международное сообщество будет продолжать играть свою роль в попытке добиться денуклеаризации на Корейском полуострове.

Путин сказал, что Россия и ее партнеры будут делать то же самое, работая над попыткой преодолеть разрыв между США и Северной Кореей.

«Мы очень надеемся, что диалог будет возобновлен, потому что без этого мы не можем надеяться на какой-либо значительный прогресс в решении этой чрезвычайно важной проблемы», - сказал Путин.

Алина Калинина