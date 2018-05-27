Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в четверг 7 июня 2018 года, сообщает DEITA.RU по материалам пресс-службы Кремля.

Владимир Путин ответит на вопросы граждан, которые можно будет задать через приложения и социальные сети. задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40.

«Седьмого июня 2018 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Дмитрий Санников





