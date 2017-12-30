Массовые увольнения водителей с "Газпрома" имеют довольно простое объяснение, сообщает «Deita.ru».

Владимир Путин рассказал, что это произошло после того, как автопарк перевели на газомоторное топливо. Именно это, по словам президента, стало причиной ухода водителей: "Сливать нечего", - заявил глава государства.

Также он добавил, что в Минобороны, в армии и других ведомства дела наверняка обстоят точно так же.

Отмечается, что Владимир Путин поддержал переход предприятий на газ - это топливо более экологичное, и его запасов в России достаточно. Президент отметил, что переход автопарков госпредприятий на газомоторное топливо должен быть поддержан и на правительственном, и на региональном уровнях.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что зарплаты сотрудников Газпрома шокируют обычных россиян.

Таисия Масина