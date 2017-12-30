Щенка породы шпиц получила школьница из посёлка Кавалерово, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину, об этом Deita.ru сообщили в краевой администрации.

Новогоднее чудо, о котором мечтала ученица шестого класса Елизавета Воробьёва, осуществилось. В сентябре Лиза написала письмо Владимиру Владимировичу и рассказала главе государства, что уже два года мечтает о собаке породы шпиц.

Сегодня, 30 декабря, новогодний живой подарок девочке вручил вице-губернатор Приморья Константин Межонов. Разумеется, Лиза не ожидала такого подарка, поэтому, когда открыли дверь и на пороге она увидела Константина Николаевича с собачкой на руках, расплакалась.

«Теперь это будет мой лучший друг», – рассказала девочка.





Собачка имеет серьёзную родословную, её род идёт из Нижнего Новгорода. Приобрели щенка у заводчиков в Уссурийске. Лиза призналась, что ещё не придумала домашнее имя для нового любимца – по паспорту собаку зовут очень сложно, и ей необходимо ласковое домашнее прозвище.

Константин Межонов пожелал семье Воробьёвых счастливого Нового года, но главное, чтобы всё задуманное претворялось в жизнь.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало, что школьница из Удмуртии получила в подарок от президента России пианино. Девочка так же, как и Лиза, рискнула написать письмо президенту, где рассказала о себе, о своих успехах в музыке и попросила у Владимира Путина содействия в приобретении фортепиано. Подарок юной пианистке торжественно вручили в присутствии ее мамы и педагога.

Екатерина Лапкина

Фото: АПК