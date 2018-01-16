Итоги голосования за название скандального озера в районе Патрокла подведут 9 февраля во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

А пока же результаты удивительны: лидером голосования стал "Путин" - за него отдали свой голос 34%, 32% - принадлежат "Патроклу" и 8% голосов - красивому названию "Реликтовое".

Еще буквально неделю назад результаты на сайте Патрокл.инфо были совсем иные. Больше всего голосов - более 34% - отдали за то, чтобы назвать водоем "Камышовое", затем идет "Озеро Надежды" - это название набрало более 17% голосов, замыкает тройку лидеров "Патрокл" - почти 14%. По 10% у "Приморского" и "Реликтового", почти 7% у "Черепкова", более 3% набрали "Леопардовое" и варианты голосующих. Совсем не нашли отклика у горожан названия "Соболь", "Басаргина", "Торфянка" и "Озеро Путина". За них не проголосовал никто.

Кроме того, в комментариях к голосованию разгорелись жаркие споры - многие достаточно резко высказались против того, чтобы давать озеру имя главы государства, однако нашлись и те, кто уверен, что такое название подходит водоему больше всего.



Напомним, ранее вонючее озеро во Владивостоке хотят назвать в честь президента.

Таисия Масина