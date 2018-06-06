Российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, кем бы он мог работать, если бы не пошел в политику, сообщает DEITA.RU.

Так, отвечая на вопрос об альтернативной профессии, Путин сказал, что мог бы работать адвокатом.

"Я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом", - сказал Путин.

Он напомнил, что работал в разведке: "Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза, у меня уже есть профессия".

Интервью записали в преддверии визита президента РФ в Китай 8-10 июня в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Ирина Петрова

