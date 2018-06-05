Условий, чтобы Крым вернулся в состав Украины, не существует, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Нет таких условий», — подчеркнул российский лидер в интервью с корреспондентом австрийского телеканала ORF.

Отметим, что Владимир Путин дал большое интервью накануне своего рабочего визита в Вену. Во вторник, 5 июня, президент встретится с лидером Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Екатерина Лапкина