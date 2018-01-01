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Президент России Владимир Путин установил предельную штатную численность МВД России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье, сообщает «Deita.ru».
"Установить с 1 января 2018 года предельную
штатную численность органов внутренних дел РФ, финансируемую за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871
единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ
в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских
служащих — 17 199, работников — 130 813" —
говорится в документе. В предыдущем указе, который был подписан в сентябре
2016 года, предельная штатная численность была на 10 тысяч больше.
Дмитрий Санников