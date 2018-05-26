Лидер России Владимир Путин заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский пост, сообщает DEITA.RU.

На вопрос журналиста: «Вы действительно сможете покинуть пост Президента в конце Вашего срока?» Путин ответил в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Не более двух сроков подряд. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, пост президента, потому что конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. И я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — сказал президент России.

Екатерина Лапкина