Новый закон, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, призван вернуть деньги россиян из-за рубежа, сообщает DEITA.RU.

Именно на это направлен официально опубликованный федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия «иностранный инвестор».

Теперь иностранными инвесторами перестанут называться иностранные компании, не являющиеся юридическими лицами, которые находятся под контролем российских граждан или организаций. К иностранным инвесторам также больше не будут относить физических лиц, которые наряду с зарубежным подданством имеют российское гражданство.

По замыслу разработчиков законопроекта, он направлен на повышение прозрачности инвестиционных потоков. Во-вторых, с его помощью надеются вернуть деньги россиян, которые теперь не будут называться «иностранными инвесторами». Ведь раньше, даже если всем известный условный «Иван Иванович» со своей кипрской компанией считался «иностранным инвестором», то сейчас он обычный россиянин. И ему нужно будет сделать выбор – вкладывать деньги в родину или непростыми способами выводить их за рубеж. Впрочем, совсем не очевидно, что лица с двойным гражданством после принятия новых поправок захотят вкладываться в российскую экономику. Возможно кто-то и начнет распродавать свои западные активы, но это напрямую с принятием закона не связано.

Для Приморья новый закон достаточно актуален. Например, ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» -100-процентная «дочка» кипрской компании «Лиомена инвестмент ЛТД». За которой стоят вполне себе известные в России люди.

Дмитрий Санников