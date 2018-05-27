Лидеры России и Японии проведут встречу во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

Президент России Владимир Путин отметил важность продолжения поиска решения проблемы мирного договора РФ и Японии, которое должно отвечать интересам обеих стран и поддерживаться их народами.

На прошедших переговорах между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ в рамках Петербургского международного экономического форума обсуждался ход реализации договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

«С большим нетерпением буду ждать следующей встречи во Владивостоке в сентябре», — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Дмитрий Санников