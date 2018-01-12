Владимир Путин заявил, что хорошо относится к большому количеству претендентов на пост президента РФ, сообщает DEITA.RU.





"Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению и часто, всякой пены много появляется. Но тем не менее, он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем", — сказал Путин на встрече с представителями СМИ.

Как отметил президент, в предвыборной дискуссии важно соблюдать закон.

"Это полезно, на мой взгляд, это освежает дискуссию, обостряет ее. Главное, чтобы все велось в рамках закона и с соблюдением этических и моральных норм", — сказал он.

Путин отметил, что "все эти кампании" " идут во благо обществу.

"Поэтому я это приветствую и буду рад увидеть интересные, красивые и полезные (идеи), услышать предложения по развитию страны", — сказал президент.

Ранее DEITA.RU сообщало, что приморцы собирают подписи к выборам президента.

Виктор Бруевич



