Действующий президент России Владимир Путин, участвовавший в выборах главы государства, на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» заявил об обреченности России на успех, сообщает DEITA.RU.

По словам президента, для достижения успеха страна должна взяться за масштабную работу.

Помимо этого, Путин поблагодарил всех своих сторонников за результат на выборах президента - информирует РИА-Новости.

Отметим, на территории России президентские выборы завершились в 21:00 по московскому времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области. Явка на 18:00 по московскому времени, по данным ЦИК, составила 59,93 процента.

Михаил Грач