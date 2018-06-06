150 часов обязательных работ получил житель Приморья, который повторно сел за руль в состоянии опьянения, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Ранее сотрудниками полиции было установлено, что фигурант, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля, припаркованного у дома в поселке Шигино острова Русский, и выехал в сторону поселка Рында. Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции. Обнаружив у него явные признаки опьянения, они направили водителя на медицинское освидетельствование, от прохождения которого последний отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.

В ходе проверки личности водителя по базам данных ГИБДД было установлено, что ранее правонарушитель привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что ему было назначено наказание.

Дознавателем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ, лишив его права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Ирина Петрова