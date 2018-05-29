Жительница Камчатки наказана за систематические истязания 13-летнего сына, об этом DEITA.RU сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что, находясь в нетрезвом состоянии, женщина систематически избивала старшего сына, причиняя тем самым физические и моральные страдания подростку. Не выдержав издевательств над братом, 10-летний сын женщины обратился в социальную службу, где рассказал обо всем, что творится дома.

На данный момент судом злоумышленнице назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. В ближайшее время будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав, так как пьянство после судов она прекратила, а вот на работу не устроилась.

Дети по-прежнему находятся в социальном приюте.

Екатерина Лапкина