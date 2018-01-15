15 Январь 2018, 12:50
Пьяная внучка - горе приморской бабушки
Источник изображения: «Deita.ru»
Женщина обидела пенсионерку в Приморье, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморского края.
Пьяная внучка требовала от хозяйки дома деньги в сумме 2 тысяч рублей. При этом гостья угрожала причинить пенсионерке телесные повреждения, обещала сбросить ее с балкона в случае, если та откажется выполнить ее требования.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшая отдала требуемые деньги.
Кроме того, фигурантка похитила у своей бабушки, 1930 года рождения, 16 тыс. рублей. Так, находясь у нее в гостях, она нашла под матрацем кровати в гостиной комнате кошелек, в котором находились сбережения пенсионерки
Воровке дали 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Михаил Грач