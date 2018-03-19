Пьяное ДТП произошло в Приморье, сообщили DEITA.RU в УМВД региона.

В ходе проверки установлено: ночью 19-летний житель Дальнереченска вместе с друзьями употреблял спиртные напитки. В 5 часов утра молодые люди решили покататься по городу. Воспользовавшись тем, что мать спала, они завладели ключами от автомобиля Ниссан Нуот.

Проезжая по улице Героев Даманского, они наехали на чугунное дорожное ограждение и столб линии электропередач. В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир иномарки. Медики, диагностировав у пострадавшего травму ключицы, направили его на амбулаторное лечение.

Полицейскими установлено, что молодой человек управлял иномаркой не имея водительского удостоверения. Мировым судом ему назначены 10 суток административного ареста.

За повреждение металлического ограждения, создание угрозы безопасности участникам дорожного движения, правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.

Михаил Грач