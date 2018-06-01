В Приамурье уголовное дело по факту оскорбления и нападения на полицейского направлено в суд, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК России.

Установлено, что вечером 2 марта в поезде, следующем сообщением «Нерюнгри — Москва», пьяный пассажир нарушал общественный порядок. Соседи пожаловались проводнику на буйного соседа, те пригласили полицейских. Правоохранители предприняли меры по пресечению противоправных действий, однако мужчина публично обругал одного из сотрудников, после чего ударил по колену.

Уголовное дело по статьям «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» УК РФ с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Екатерина Лапкина