В районе железнодорожного переезда, расположенного на улице Постышева в Дальнереченске, произошла автоавария, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что 51-летний рулевой, двигаясь на автомобиле Toyota Probox из села Лазо в Дальнереченск, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и перевернулся.

Прибывшие на место ДТП медики диагностировали у водителя, кроме травм различной степени тяжести, опьянение.

За игнорирование Правил дорожного движения водителю придется заплатить штраф в размере 1000 рублей, а за управление автомобилем в пьяном виде ему грозит штраф 30 тысяч и лишения права управлять машиной на срок до двух лет.

Екатерина Лапкина