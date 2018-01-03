Нобелевский лауреат, биолог Элизабет Блэкберн назвала пять простых способов замедлить старение, сообщает «Deita.ru».

Она провела собственные исследования, результат которых позволил сделать вывод, что старение наступает в результате укорачивания теломерных участков хромосом. Для того, чтобы это процесс предотвратить, необходимо усвоить несколько правил.

Во -первых справиться со стрессом. Во-вторых, медитировать. Общаться с соседями, вступать в брак и иметь друга, который идет с вами через всю жизнь. Все эти факторы оказывают несомненно полезное влияние на организм. Еще один важный момент, по мнению биолога,- высокие доходы, которые позволяют держать себя в тонусе — физическом и эмоциональном.

Отмечается, что Элизабет Блэкберн получила Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2009 году за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что учёные назвали 12 продуктов, которые заставляют выглядеть старше.

Таисия Масина