Врачи из Германии назвали 5 необычных признаков того, что у человека есть проблемы с сердцем, сообщает DEITA.RU.

Морщины на мочках ушей

Ученые считают, что есть связь между появлением подобных морщин и повышением риска атеросклероза - болезни, при которой внутри артерий скапливаются бляшки.

Скопление жира под кожей

Скопление жира или ксантомы под кожей, которые возникают на локтях, коленях, ягодицах и даже веках. Сами по себе эти уплотнения безвредны, но они могут свидетельствовать о генетической болезни под названием семейная гиперхолестеринемия.

Округлившиеся ногти на пальцах

Это округление вызвано чрезмерным производством ткани в организме. Причиной этому часто бывает нехватка доступа насыщенной кислородом крови к пальцам.

Отложения жира вокруг радужной оболочки глаз

Отложения жира могут быть заметными не только под кожей, но и вокруг радужной оболочки глаз. Эти кольца не влияют на зрение, но говорят о наличии факторов риска коронарных болезней сердца.

Синие губы

Синие губы могут свидетельствовать о цианозе. Если губы синеют не при экстремально холодной погоде, а при нормальных условиях, то с доставкой насыщенной кислородом крови по организму возникли проблемы.

Виктор Бруевич