Пять необычных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
Врачи из Германии назвали 5 необычных признаков того, что у человека есть проблемы с сердцем, сообщает DEITA.RU.
Морщины на мочках ушей
Ученые считают, что есть связь между появлением подобных морщин и повышением риска атеросклероза - болезни, при которой внутри артерий скапливаются бляшки.
Скопление жира под кожей
Скопление жира или ксантомы под кожей, которые возникают на локтях, коленях, ягодицах и даже веках. Сами по себе эти уплотнения безвредны, но они могут свидетельствовать о генетической болезни под названием семейная гиперхолестеринемия.
Округлившиеся ногти на пальцах
Это округление вызвано чрезмерным производством ткани в организме. Причиной этому часто бывает нехватка доступа насыщенной кислородом крови к пальцам.
Отложения жира вокруг радужной оболочки глаз
Отложения жира могут быть заметными не только под кожей, но и вокруг радужной оболочки глаз. Эти кольца не влияют на зрение, но говорят о наличии факторов риска коронарных болезней сердца.
Синие губы
Синие губы могут свидетельствовать о цианозе. Если губы синеют не при экстремально холодной погоде, а при нормальных условиях, то с доставкой насыщенной кислородом крови по организму возникли проблемы.
Виктор Бруевич