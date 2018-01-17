Вот пять вещей, которые нельзя готовить в чугунной сковороде, рассказывает DEITA.RU.

1. Томатный соус

Кислотные продукты, такие как помидоры, могут повредить покрытие сковороды, что может стать головной болью, если вы захотите его восстановить. Что еще хуже, конечный результат будет на вкус как металл. Для соуса болоньезе используйте нержавеющую сталь вместо чугуна.

2. Мясо, тушеное в вине

Если только ваша сковорода не имеет идеального покрытия, это не самая лучшая идея - готовить на ней продукты, требующие замачивания в уксусе или вине. Кислота может выщелачивать небольшое количество металла в пищу, придавая ей непривычный вкус.

3. Десерты

Теоретически, много десертов получаются в чугунной сковороде очень хорошо. Она добавляет тортам и хлебу хрустящий край и может отправиться прямо в духовку с плиты. Но если вы готовите в сковородке в основном острые блюда, остаточные ароматы могут переноситься на то, что вы выпекаете, придавая десерту пряный аромат.

4. Омлеты

Если у вас нет сковороды с действительно отличным покрытием, омлеты и другие блюда из яиц могут прилипать к поверхности, когда вы попытаетесь их удалить. Это означает, что помимо уродливого омлета, у вас может возникнуть соблазн замыть сковородку, чтобы очистить ее, что, безусловно, повредит покрытие. Используйте для этого эмалевую сковороду.

5. Нежная рыба

Подобно яйцам, очень мелкие рыбные филе могут прилипать к чугунной сковороде, что затрудняет их удаление и требует жесткого соскабливания, что также может повлиять на покрытие сковороды. Хотя чугун отлично подходит для обжига стейка, благодаря тому, насколько он раскаляется, эмаль лучше подходит для рыб, таких как тилапия, треска и камбала. Стейки из лосося и тунца можно пожарить и в чугунной сковороде.

Алина Калинина