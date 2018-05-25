Собака усыновила девятерых утят, скитающихся в одиночестве, сообщает DEITA.RU.

10-летний лабрадор Фред из Англии принялся заботиться об утятах с тех пор, как их мама исчезла на прошлой неделе. Фред живет в замке Маунтфитчет.

Служащие замка объяснили: «Мама утят исчезла, и один из сотрудников обнаружил, что они слоняются по территории замка. Команда очень беспокоилась об утятах, но лабрадор Фред сразу же взял над ним шефство и стал с ними нянчиться».

Алина Калинина