Депутаты Думы Уссурийска единогласно признали деятельность администрации Уссурийского городского округа удовлетворительной, сообщили DEITA.RU в администрации УГО.

С докладом о результатах работы администрации по основным направлениям деятельности за год на очередном заседании Думы УГО 29 мая выступил глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж.

Деятельность администрации Уссурийского городского округа в 2017 году была направлена на обеспечение безопасности и комфортности проживания уссурийцев, а также на повышение инвестиционной привлекательности округа.

И успехи местной власти очевидны. В сравнении с 2016 годом в сфере экономики отмечается рост большинства показателей. Только по приросту предпринимателей Уссурийск занял второе место среди муниципалитетов Приморья. Также сохранены лидирующие позиции по развитию сельскохозяйственного производства. Увеличилось производство животноводческой продукции, а в растениеводстве Уссурийский городской округ по некоторым позициям занимает 1 место в Приморье.

Бюджет Уссурийска по-прежнему социально ориентирован. 63% его расходов были направлены на образование, культуру, спорт и на социальную политику. Собственные доходы увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом.

В последние годы Приморье часто подвергается ударам стихии. В 2017 году администрацией Уссурийского городского округа проделана большая работа по повышению надежности гидротехнических сооружений. Заключены контракты на проектирование трех дамб «Солдатское озеро», «Семь ветров» и большой дамбы («Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»). Выполнены работы по составлению технического задания по большой дамбе по первому этапу проектирования.

Эта работа будет продолжена: в 2018 году планируется получить проектно-сметную документацию и государственную экспертизу на две дамбы («Солдатское озеро» и «Семь ветров»), по большой дамбе будет закончено межевание и планировка территории.

В сфере благоустройства в Уссурийске, в рамках выполнения национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с привлечением средств местного, краевого и федерального бюджетов было отремонтировано 20 дворовых территорий и одна общественная – парк имени Чумака. Кроме того на 100% выполнен план по ремонту дорог. Отремонтированы 15 участков автомобильных дорог, четыре тротуара и один межквартальный проезд.

Уссурийский городской округ активно развивается. Микрорайон «Междуречье» застраивается многоквартирными домами. В связи с тем, что действующая школа микрорайона переполнена, начато проектирование новой на 1100 мест, она будет расположена на улице Чичерина. Планируемый срок строительства объекта – 2019 – 2021 годы.

«Не менее важно строительство детского сада в поселке Радужный»,– добавил Евгений Евгеньевич. – Администрацией округа привлекает субсидии из бюджетов всех уровней на его строительство. В 2018 - 2019 годах планируется получить на строительство детского сада из вышестоящих бюджетов 228,34 миллионов рублей».

В завершении мероприятия глава администрации УГО Евгений Корж отметил, что один из главных показателей успешной социальной и экономической политики администрации – положительные процессы в области демографии.

«Три года подряд в округе увеличивается население. По предварительным прогнозам, в 2017 году численность жителей округа составила 197 875 человек. При этом прирост был достигнут как за счет естественного увеличения численности населения, так и за счет миграции», -подчеркнул Евгений Корж.

Как отметил глава Уссурийского городского округа, председатель Думы УГО Николай Рудь, глава администрации представил информацию о своей работе и работе администрации в полном объеме. Единогласно Дума УГО признала деятельность администрации Уссурийского городского округа удовлетворительной.

Дмитрий Санников