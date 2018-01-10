Ранее судимый работник автомойки во Владивостоке, принятый на работу за несколько дней до инцидента, напоил напарника и угнал машину клиентки, а затем на ней же попал в аварию, сообщает «Deita.ru». Об этом пишет vl.ru.

О пропаже автомобиля из мойки на Днепровской в полицию заявила хозяйка. Когда сотрудники полиции приехали на место преступления, они нашли только сильно пьяного мойщика.



Сразу же организовав поиски, машину обнаружили разбитую в городе Артем. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски подозреваемого.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что "Сладкий" грузовик угнали в Приморье.

Таисия Масина



