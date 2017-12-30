Администрация Приморского края согласовала привлечение более 9000 граждан КНДР для работы в области строительства, сельского хозяйства, судоремонта, промышленности, гостиничного сервиса, рыбного и лесного хозяйства, сообщает «Deita.ru».

Однако, как пишет МК, Минтруд России полностью отклонил заявку,

Отмечается, что Приморский край - сосед КНДР, поэтому традиционно именно в Приморье граждане из Северной Кореи успешно трудоустраиваются и кормят семьи, оставшиеся на родине.

Напомним, Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов, сырой нефти, конденсаты и газоконденсатные жидкости, кроме того, страна не сможет продавать текстильную продукцию. Кроме того, всем государствам запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.



Ранее «Deita.ru» сообщало, что китайские корабли пойманы на продаже нефти КНДР.

Таисия Масина