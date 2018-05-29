Новые требования по обеспечению пожарной безопасности разъясняют представители МЧС руководителям и преподавателям учреждений дополнительного образования, сообщает DEITA.RU.

Обновленные требования распространяются на такие системы, как автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара, а также внутреннее противопожарное водоснабжение.

Теперь законодательно закреплено, что проверку работоспособности указанных систем организует руководитель объекта. В случае обнаружения каких-то неисправностей или дефектов он должен принять необходимые меры по их устранению. Для этого он может привлекать различные организации, специализирующиеся на установке и техническом обслуживании пожарных сигнализаций.

Как уточнили в ГУ МЧС России по ЕАО, проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей должна проводиться не реже одного раза в квартал. А исправность внутреннего противопожарного водоснабжения следует проверять каждые полгода. Каждая такая проверка должна быть плановой и стоять в графике. Итогом проверки должен быть сертификат соответствия, либо акт о наличии неисправностей, выданный экспертной организацией либо оформленный штатным специалистом экспертом-аудитором.

Уточняется, что, согласно постановлению правительства России, была разработана и введена специальная форма проверочных листов (чек-листов). Теперь только они будут использоваться при проверке государственным пожарным надзором.

Отметим, что новые требования, прописанные в ГОСТ P57974-2017, вступили в силу 1 мая текущего года.

Екатерина Лапкина