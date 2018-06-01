Объявление, написанное от имени школьника, вызвало неоднозначную реакцию среди приморцев, сообщает DEITA.RU.

В нем указано, что за небольшие деньги ребенок может помочь вынести мусор, помыть машину и сделать любую другую работу.

Подписчики личного блога Марка Чернослива отнеслись к такой инициативе по-разному. Одни уверены, что это неправильно: "А мне б стыдно было, если б мой ребенок мусор кому-то выкидывал, и я б не разрешила размещать такое объявление", "Такое только в России процветает, рабы с детства".

Другие, наоборот, восхищены школьником: "Из таких школьников вырастают Стив Джобс или Джефф Безос. Молодец! Браво нашей молодёжи и их родителям", "Очень хороший и предприимчивый. Молодец, у родителей денег не просит , а может ещё и помогает".

Нашлись и те, кто принялись шутить по этому поводу: "Наверное собирается ипотеку в 14 лет взять", "Когда не сдал ЕГЭ".

Таисия Масина