Новую электронную пушку, с помощью которой можно будет лечить раковые опухоли, разработали в Институте ядерной физики имени Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН, сообщает «Deita.ru».

Сейчас ученые готовят диагностическую аппаратуру, чтобы проверить параметры электронного пучка. Главная задача - получить электронный пучок определенных параметров, в том числе для лечения раковых опухолей при помощи микропучковой рентгеновской терапии.

В 2017 году эффективность метода проверяли на животных. При этом смотрели, как влияет на действие терапевтических доз излучения добавление в кровь животных, с одной стороны, наночастиц, а с другой - кислорода. Способы, позволяющие увеличить выживаемость при данной дозе облучения, были найдены.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что что система суперточной и быстрой диагностики рака может появиться в России.

Дмитрий Санников