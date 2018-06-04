Исследователи утверждают, что около 70 процентов женщин с самой частой формой ранней стадии рака молочной железы могут быть избавлены от «агонии химиотерапии», сообщает DEITA.RU.

К таким результатам ученые пришли после генетического теста, который анализирует опасность возникновения опухоли. То, как лечат женщин, может измениться: можно было бы безопасно лечить их только хирургическим вмешательством и гормональной терапией.

Химиотерапия часто используется после операции, чтобы уменьшить вероятность распространения рака молочной железы или его возвращения.

Это спасает жизни, но побочные эффекты воздействия токсичных веществ влекут за собой тошноту, слабость, в редких случаях – сердечную недостаточность и лейкемию.

Исследование, проведенное Центром по борьбе с раком Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, — это редкий прорыв в этой сфере, потому как может помощь сохранить деньги и изменить сам процесс лечения.

Доктор Алистэр Ринг, консультант больницы Роял Марсден в Лондоне, сказал BBC: «Онкологи ждали этих результатов, они повлияют на практику. Это полностью изменит то, как мы лечим женщин с ранней стадией рака молочной железы. Это отличные новости».

Алина Калинина