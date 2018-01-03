Главный секрет здорового и крепкого сна, который позволит организму максимально восстановиться, раскрыли ученые, сообщает «Deita.ru».

Доктор медицинских наук, сомнолог из Университета Сиднея Кармел Харрингтон, пришла к выводу, что самая главная ошибка в данном вопросе - это отсутствие режима. Ложиться и вставать в одно и то же время очень важно.Постоянные изменения времени очень негативно влияют на качество сна, так как время пробуждения влияет на время засыпания.

Еще один интересный момент отметила доктор - в тот момент, когда человек видит утренний свет, в мозгу прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы, и именно на этой временной точке фиксируются индивидуальные "биологические часы".

Также уточняется, что отклонения в режиме засыпания и пробуждения не должны превышать одного часа.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что выяснилось, какой самый сладкий сон владивостокца.

Таисия Масина