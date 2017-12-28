Министерство финансов опубликовало информацию о размере зарплат российских министров на официальном сайте ведомства, сообщает «Deita.ru».

Здесь приведены данные за 2016 год. Итак, самая высокая зарплата ожидаемо у главы Минфина Антона Силуанова - он зарабатывает 1,729 миллиона рублей в месяц.

Министр экономического развития (большую часть 2016 года им являлся бывший глава ведомства Алексей Улюкаев) получал 1,266 миллиона рублей, министр энергетики - 1,155 миллиона рублей.

Также есть сведения о главе МЧС - его доход в 2016 году составил 954 тысячи рублей в месяц, у главы Минпромторга - 921,3 тысячи.

Информация о зарплатах глав силовых ведомств, премьер-министра и президента России в открытых данных не значится.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что с 2018 года увеличится зарплата российских военных.

Таисия Масина