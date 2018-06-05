Источник изображения: dps.control
Огромная яма на обочине пугает автолюбителей Приморья, сообщает DEITA.RU.
По словам очевидцев, ее обнаружили не так давно на 41 километре автомобильной дороги Раздольное — Хасан. С каждым днем яма становится все больше и больше.
Судя по фото, опубликованному в паблике dps.control,яма уже вплотную подобралась к дорожном покрытию, начинает осыпаться асфальт.
Напомним, совсем недавно был завершен ремонт участка трассы Раздольное — Хасан протяженностью 6 километров от Раздольного до 24-го километра трассы.
Екатерина Лапкина
Фото: dps.control