Огромная яма на обочине пугает автолюбителей Приморья, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, ее обнаружили не так давно на 41 километре автомобильной дороги Раздольное — Хасан. С каждым днем яма становится все больше и больше.





Судя по фото, опубликованному в паблике dps.control,яма уже вплотную подобралась к дорожном покрытию, начинает осыпаться асфальт.

Напомним, совсем недавно был завершен ремонт участка трассы Раздольное — Хасан протяженностью 6 километров от Раздольного до 24-го километра трассы.

Екатерина Лапкина

Фото: dps.control