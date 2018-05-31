В Хабаровске в отношении участкового уполномоченного полиции возбуждено уголовное дело по статье «халатность», об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Как удалось выяснить следствию, осенью прошлого года участковому неоднократно поступала информация о том, что несовершеннолетнего мальчика развращает мужчина. Зная об этом, полицейский не принял никаких мер по урегулированию ситуации и выяснению обстоятельств происходящего.

В ходе следствия участковый уполномоченный вину признал полностью, раскаялся.

Отметим, что мужчина, совершавший сексуальные преступления в отношении ребенка, в мае текущего года осужден на 4,5 года с отбыванием наказания в колонии строго режима.

В рамках уголовного дела по статье УК РФ «Халатность» бывшему сотруднику полиции грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест до трех месяцев.

Екатерина Лапкина