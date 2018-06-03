Жительницу одного и сел в Партизанском районе Приморья задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю, который пытался ее задушить. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, в целях самообороны женщина ударила его ножом, а затем сама вызвала скорую.

По словам задержанной, которая работает воспитателем в детском саду, вечером она с двумя детьми и пожилой матерью вернулась домой с прогулки на природе. Вскоре к ней неожиданно пришел ее бывший сожитель в нетрезвом виде и настаивал на серьезном разговоре.

Когда они остались вдвоем на кухне, мужчина устроил скандал, а затем избил потерпевшую и стал ее душить. Все это - под визг напуганных детей. Чтобы спасти свою жизнь, женщина смогла схватить со стола нож и нанесла им удар в живот нападавшему.

После этого раненый выбежал из квартиры, а пострадавшая вызвала скорую помощь. Когда врачи прибыли на место, в жилище вернулся и сам мужчина, который истекал кровью.

Его срочно доставили в реанимацию, а женщину задержали стражи порядка, которые доставили ее в отделение для разбирательства. По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Игорь Бегунов